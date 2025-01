SOMA, Amnesia: Rebirth e Amnesia: The Bunker sono stati annunciati in versione Nintendo Switch

I giochi di Frictional si distinguono per uno stile piuttosto riconoscibile: si tratta di titoli in prima persona che fanno leva sulla narrazione, spesso di carattere ambientale, e sul fatto di trovarsi più o meno inermi di fronte a nemici imbattibili, costringendo dunque a fuggire e nascondersi più che combattere, mentre si prosegue l'esplorazione.

Si tratta di un'iniezione di giochi horror di grande qualità sulla console Nintendo, dunque l'accordo stretto tra le due compagnie risulta decisamente positivo per gli utenti di Nintendo Switch, che presto potranno mettere le mani su alcuni dei migliori titoli del genere usciti in questi anni, almeno per quanto riguarda l'accezione più narrativa del survival horror.

Frictional Games ha stretto un accordo con Abylight Studios per portare SOMA e alcuni capitoli di Amnesia su Nintendo Switch , con uscite sia in digitale che fisiche e in date ancora da precisare ma comunque prossime.

Horror di qualità

Sono giochi caratterizzati da atmosfere di grande impatto, in grado di rimanere impressi sia come ambientazioni che per gli eventi messi in scena.

I giochi Frictional Games su Nintendo Switch

Ecco dunque a lista dei giochi in arrivo da parte di Frictional e Abylight su Nintendo Switch:

SOMA

Amnesia: Rebirth

Amnesia: The Bunker

Amnesia: Collection

I primi tre verranno distribuiti in digitale su Nintendo Switch, il terzo titolo, che è una raccolta della serie Amnesia, è già disponibile in digitale sulla console Nintendo, ma otterrà con questo accordo un'uscita in formato fisico.

SOMA è un ottimo horror ad ambientazione fantascientifica che è in grado di colpire duramente il giocatore per la storia messa in scena e il suo particolare punto di vista, mentre Amnesia: Rebirth e Amnesia: The Bunker sono entrambi seguiti della serie Amnesia, i cui primi capitoli sono contenuti nella raccolta Collection.

Non ci sono ancora date di uscita annunciate per i titoli in questione, dunque rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni.