Diamo un primo sguardo al film di Until Dawn

Come promesso ieri, Sony Pictures Entertainment ha pubblicato un video dedicato al film di Until Dawn di più di un minuto, in cui possiamo dare un primo sguardo al film. In realtà le sequenze finali incluse non sono moltissime, ma possiamo sentir parlare il regista David F. Sandberg (Shazam!, Annabelle 2: Creation), lo sceneggiatore Gary Dauberman (It, The Cabin House) e l'attore Peter Stormare (Ritorno alla vita, Parnassus - L'uomo che voleva ingannare il diavolo).