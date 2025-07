Xbox Game Pass è sostenibile? Sì, ma è l'ultimo dei suoi problemi

Xbox Game Pass è sostenibile? Abbiamo perso il conto di quante volte sia stata posta questa domanda, e di come Microsoft abbia sempre risposto che sì, si tratta di un servizio che produce profitti oltre a mettere sul tavolo un rapporto prezzo / contenuti che ancora oggi appare assolutamente impareggiabile.

Il tema è tornato a far discutere alla luce di alcuni dettagli rivelati nelle scorse ore dal giornalista Christopher Dring, ex direttore di GamesIndustry.biz, da sempre impegnato ad analizzare numeri e dati di vendita per comprendere e monitorare lo stato di salute dell'industria videoludica (appunto) e dei suoi protagonisti.

In sostanza Dring sostiene che le informazioni relative ai costi di un servizio come Xbox Game Pass non sono complete perché non considerano il mancato guadagno, ovverosia gli incassi che Microsoft non percepisce per via del fatto che i suoi giochi first party vengono "regalati" agli abbonati e dunque ben pochi sentono l'esigenza di acquistarli alla, uh, vecchia maniera.