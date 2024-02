Xbox Game Pass ha raggiunto 34 milioni di abbonati, svela Microsoft

Si tratta della prima volta che Microsoft svela il dato in questione da parecchio tempo, visto che l'ultima volta era stata a gennaio 2022. La crescita ha abbassato il ritmo ma sembra comunque essere stata piuttosto consistente, tuttavia siamo chiaramente molto lontani dagli obiettivi che Microsoft si era posta inizialmente, ovvero 100 milioni per il 2030 e crescite esponenziali nei primi anni.

Con gli abbonati Core o senza?

C'è però una domanda fondamentale che cambia in maniera sostanziale il senso del risultato in questione: il numero include anche gli abbonati a Game Pass Core, ovvero gli ex-Xbox Live Gold? Perché in tal caso la quantità totale non sarebbe aumentata, complessivamente, ma la questione è piuttosto dubbia.

Considerando che nel 2022 Xbox Game Pass si trovava a 25 milioni e altri 10 milioni circa erano ancora gli abbonati a Xbox Live Gold, il totale dimostrerebbe uno stallo, ma non sappiamo dire al momento come stiano le cose. C'è un passaggio specifico del post sul blog ufficiale che suggerisce, forse, il fatto che da tale dato siano esclusi gli utenti Core.

Annunciando l'arrivo di Diablo 4 su Game Pass, Microsoft riferisce "siamo felici di condividere con voi che Diablo 4 sarà disponibile per poter essere giocato da 34 milioni di abbonati a Game Pass su PC e Xbox a partire dal 28 marzo".

Il titolo in questione difficilmente sarà inserito nel catalogo dei giochi gratis per gli abbonati a Game Pass Core, dunque sembra proprio che il dato sia riferito agli altri utenti escludendo i Core, ma restiamo comunque in attesa di eventuali delucidazioni al riguardo. Dal podcast di oggi è emerso anche che c'è già una nuova console in lavorazione e che alcuni giochi verranno portati anche su altre console.