Xbox Games Showcase 2024: Microsoft conferma il mese del prossimo grande evento

Microsoft ha confermato il ritorno dell'Xbox Games Showcase per l'edizione 2024, in programma come da tradizione per il mese di giugno.

L'evento è stato accennato prima accennato da Matt Booty, il capo degli Xbox Studios, sulle battute finali del podcast in cui è stato discusso il futuro di Xbox e successivamente confermato anche dall'account Twitter | X di Xbox Italia.