Xbox: progetti hardware multipli finanziati nelle ultime settimane forse anche una console portatile

Naturalmente è giusto dire che non c'è niente di confermato, trattandosi di voci di corridoio. Va detto però che Corden è sempre accurato in ciò che riporta, soprattutto sul mondo Xbox. Inoltre c'è anche se un segnale di fondatezza del tutto che non va sottovalutato.

Durante l'ultimo episodio del podcast The Xbox Two, il giornalista Jez Corden ha svelato che nelle ultime due settimane Xbox avrebbe finanziato diversi progetti hardware , non meglio definiti. Uno di questi potrebbe essere addirittura una console portatile .

Nuovo hardware Xbox

Potete sentire la sezione al minuto 1:08:43 del video sottostante.

Secondo Corden, l'hardware Xbox non sparirà e, anzi, è qui per restare, con molte cose in arrivo, anche esclusive.

E l'ipotesi console portatile? Vi starete chiedendo. Il tutto nasce da un articolo di Windows Central, sempre a firma di Corden, in cui viene definito quasi inevitabile l'arrivo di una console portatile targata Xbox in futuro. La parte più rilevante in questo caso non è l'opinione del giornalista, ma il fatto che l'articolo sia piaciuto nientemeno che a Phil Spencer. Naturalmente si tratta di un segnale molto debole, ma il suo like ha fatto partire le inevitabili speculazioni, considerando che stiamo parlando del capo della divisione videogiochi di Microsoft.

Xbox portatile? A Spencer piace l'idea

Insomma, come potete leggere per ora di confermato non c'è niente, ma qualcosa si sta sicuramente muovendo dietro le quinte. Speriamo di poter sapere presto cosa.