La nuova NVIDIA GeForce RTX 4080 Super aumenta la potenza ma riduce la dotazione energetica

L'aggiornamento che NVIDIA ha messo in campo per la nuova GeForce RTX 4080 Super non riguarda solo la maggiore potenza, ma anche una curiosa riduzione.

Con il lancio della GeForce RTX 4080 Super, quasi tutti i giornalisti in giro per il mondo si sono dedicati ai dettagli ritenuti più importanti per le loro recensioni: un lieve aumento di potenza con una riduzione del prezzo MSRP, rispetto alla precedente generazione, di 200 dollari.

Pare tuttavia che ci sia stato chi ha deciso di dare uno sguardo più in profondità alla nuova RTX 4080 Super, nonostante si presentasse praticamente uguale alla 4080 normale, scoprendo un curioso dettaglio: una riduzione delle fasi di alimentazione.

Le fasi di alimentazione si occupano di alimentare le varie componenti presenti sul circuito stampato della scheda (chiamato anche PCB) e curiosamente, sulla nuova RTX 4080 Super, ne sono presenti meno rispetto alla RTX 4080 normale, nonostante la nuova versione sia più potente.

Una curiosa circostanza Il dettaglio dove si mostrano le differenze tra le due schede Come si può facilmente notare dalla schermata che trovate qui sopra, il circuito stampato delle Founders Edition (il famoso PCB) è praticamente identico fatto salvo appunto per il numero di fasi di alimentazione.

NVIDIA ha infatti ridotto da 13 a 11 le fasi di alimentazione e ha tagliato anche le fasi delle memorie che passano da 3 a 2: è perfettamente normale che tra una generazione e l'altra ci siano differenze su dettagli di questo tipo, quello che è certamente più strano è che un aggiornamento capace di garantire un (lieve) aumento di potenza come quello della RTX 4080 Super sia andato a braccetto con una riduzione di questa natura.

Geekerwan, che ha notato per primo questo curioso dettaglio, ha condiviso la sua idea a riguardo: il taglio delle fasi ha permesso a NVIDIA di ridurre lievemente il consumo della scheda durante la sua operatività.