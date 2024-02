Cosa giocherete questo weekend? Persona 3 Reload o Granblue Fantasy: Relink?

Iniziamo da Persona 3 Reload , remake di uno dei giochi di ruolo giapponesi più apprezzati di sempre, caratterizzato da un lato narrativo e da dei personaggi di fattura eccellente, come eccellente è dal punto di vista stilistico. Il gioco gode inoltre di modifiche che lo hanno ammodernato al punto giusto. Peccato solo per l'abbassamento della difficoltà.

Fortunatamente i nuovi lanci non mancano. Alcuni sono anche di altissimo livello, tanto per concludere un gennaio scoppiettante e iniziare febbraio con il giusto brio.

Altro giappone e tanta DC

Granblue Fantasy: Relink è stato atteso per anni

Atteso per anni, questa è stata la settimana anche di Granblue Fantasy: Relink, altro gioco di ruolo giapponese di ottima fattura, che si può godere senza conoscere i capitoli precedenti e che offre un sistema di combattimento eccellente. Forse un po' limitato dal lato della componente strategica, e con una campagna breve, è comunque un titolo che gli appassionati di tutto ciò che viene dal Giappone dovrebbero tenere in considerazione.

Per saperne di più potete fare naturalmente affidamento alla nostra recensione, in cui abbiamo parlato lungamente di tutti gli aspetti principali del gioco e non solo.

Suicide Squad: Kill the Justice League ha subito troppi pregiudizi?

Terzo titolo della settima, ma non ultimo per importanza, è Suicide Squad: Kill the Justice League, live service action di Rocksteady il cui lancio è stato accompagnato da molte polemiche, ma che si sta rivelando migliore di quanto si prevedesse. In particolare offre dei personaggi eccellenti, un gameplay frenetico e divertente e una grande lato tecnico. Peccato per il mondo aperto datato e la ripetitività di fondo.

Se volete conoscerlo meglio, leggete la nostra recensione, in cui vi spieghiamo per filo e per segno cosa va e cosa non va del gioco.

Arrivati in fondo è inevitabile chiedere: voi con quali giochi passerete questo fine settimana? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.