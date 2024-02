Suicide Squad: Kill the Justice League, recensioni molto positive su Steam

Contro tutti i pronostici, Suicide Squad: Kill the Justice League sta ottenendo delle recensioni molto positive su Steam , con i giocatori che pare lo stiano gradendo davvero molto. Considerando come se n'è parlato prima del lancio, si tratta già di suo di un ottimo risultato.

Cosa dicono le recensioni?

Suicide Squad: Kill the Justice League sta piacendo al pubblico

Cosa dicono le recensioni? In generale parlano di un buon gioco. Non un'esperienza imprescindibile, ma comunque divertente, soprattutto lato azione, che appare essere frenetica e ben fatta. Molto apprezzati diversi aspetti come la progressione, il design delle skill, le sequenze cinematografiche e il fatto che le microtransazioni non siano obbligatorie. C'è anche chi parla di un'ottimizzazione eccellente, che su PC non è proprio comune di questi tempi, soprattutto al lancio.

Naturalmente vengono sottolineati anche alcuni lati negativi, come la necessità di essere online anche se si gioca da soli, le ripetitività di alcune missioni e il prezzo elevato.

La sostanza è che l'impatto di Suicide Squad: Kill the Justice League sembra essere davvero positivo, facendo pensare a un lancio accompagnato da fin troppi pregiudizi contro l'ultima fatica di Rocksteady, dovuti all'insofferenza di molti per il fatto che sia un live service. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione.