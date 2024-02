Il 95% dei produttori di videogiochi lavora a un live service, report

Il report fa notare anche un dettaglio molto interessante : un gioco tradizionale richiede tendenzialmente tre anni per lo sviluppo, mentre un live service supera i cinque. Questo significa che vi è un investimento (e un rischio) più grande dietro questi progetti.

Le informazioni provengono dal "2023 Game Development Report" realizzato in partnership con Rendered Venture Capital che ha interrogato 537 produttori di videogiochi da tutto il mondo. Tra questi, il 66% ha affermato che i live service sono una necessità per un successo a lungo termine .

Sulla base di quanto indicato da un nuovo report di Griffin Gaming Partners, il 95% dei produttori di videogiochi sta sviluppando o sta supportando un gioco " live service ", ovvero un videogioco pensato per essere continuamente aggiornato e ampliato.

Le considerazioni del report sui live-service

"Lo sviluppo di giochi pluriennali forma processi di produzione e pipeline che hanno lo scopo di raggiunge degli obiettivi intermedi chiave in quello che è essenzialmente un processo a cascata. La produzione nei servizi live, invece, è uno stato costante di pianificazione e regolazione dei parametri di gioco per migliorare l'esperienza dei giocatori, mentre si progettano e si distribuiscono nuove funzionalità per aggiungere nuovo valore ai giocatori", si legge nel sondaggio.

Inoltre, il rapporto aggiunge che i team dei servizi live vogliono rilasciare i contenuti più velocemente.

"In tutto il settore, i team del servizio live hanno dichiarato che i loro programmi di produzione ideali sono da settimanali a bisettimanali per le cadenze delle operazioni live e da bisettimanali a mensili per gli aggiornamenti dei contenuti di gioco. Nel contesto dello sviluppo di un gioco, che tipicamente si estende su più anni, i programmi di produzione dei servizi live si muovono a velocità molto più elevata".

