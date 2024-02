Morto Carl Weathers, attore che ha dato il volto ad Apollo Creed e a tanti altri personaggi

La famiglia ha fatto sapere che non ha sofferto e che si è spento in pace nel sonno, il 1° febbraio: "È stato un essere umano straordinario che ha vissuto una vita straordinaria. I suoi contributi al cinema, la televisione, le arti e lo sport hanno lasciato un segno indelebile attraverso le generazioni"

Una carriera lunghissima

Quello di Apollo Creed è stato il ruolo più importante della carriera di Weathers

La carriera di Weathers iniziò nel 1973 con il film Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan, ma ebbe una svolta solo nel 1976, con il ruolo di Apollo Creed nel primo Rocky, poi ripreso nei tre capitoli successivi. Tra i molti film e le serie TV cui ha preso parte, citiamo Predator (1987), Un tipo imprevedibile (1996) Toy Story 4 (2019) e The Mandalorian (2019 - 2023).

Nel corso degli anni, Weathers ha lavorato anche ad alcuni videogiochi, doppiando il colonnello Samuel Garrett in Mercenari: Pagati per distruggere del 2005, Jax Briggs in Mortal Kombat X del 2015 e Lightman in The Artful Escape del 2019.