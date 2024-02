Xbox: ecco i probabili quattro giochi che usciranno su PS5 e Nintendo Switch

Nel corso dell'intervento sul futuro di Xbox di questa sera, Phil Spencer ha parlato di quattro giochi first party che diventeranno multipiattaforma, ossia che usciranno probabilmente su PS5 e Nintendo Switch. Il capo di Microsoft Gaming non ha fatto i nomi, ma l'elenco dei titoli è già in circolazione: Pentiment e Grounded di Obsidian Entertainment, Hi-Fi Rush! di Tango Gameworks, Sea of Thieves di RARE.

Il giornalista Tom Warren su The Verge dà i quattro praticamente per certi, stando ad alcune delle sue fonti interne che hanno familiarità con gli affari di Microsoft. Naturalmente non c'è la conferma ufficiale, ma il quartetto corrisponde esattamente al profilo indicato da Spencer.