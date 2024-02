Spencer: nei prossimi anni esclusive e hardware saranno sempre meno importanti, non solo per Xbox

Secondo Spencer la sua non è una grande intuizione, visto che già di fatto i titoli più rilevanti dell'industria non sono esclusivi e sono disponibili su di una moltitudine di piattaforme, comprese quelle mobile.

Un passaggio fondamentale del discorso di Phil Spencer sul futuro di Xbox ha riguardato la questione esclusive . Secondo il capo di Microsoft Gaming, nel giro di dieci anni saranno sempre meno importanti per tutte le piattaforme, come lo sarà l' hardware .

Un percorso già tracciato da tempo

Le esclusive saranno sempre meno importanti

Insomma, se vogliamo è un altro tassello nella strategia multipiattaforma di Xbox che sta per giungere a pieno compimento, come preconizzato nelle scorse settimane e come ha previsto chi ha saputo analizzare e / o intuire l'andamento attuale dell'industria.

Quindi non stupisce che Spencer abbia annunciato l'arrivo di ben quattro giochi first party Xbox su altre piattaforme.