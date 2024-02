Xbox: Microsoft conferma una console next-gen e nuovi hardware, novità entro la fine del 2024

"Inoltre, abbiamo investito nella roadmap della prossima generazione. L'obiettivo è quello di offrire il più grande salto tecnico che si sia mai visto in una generazione di hardware, in modo da rendere il gaming migliore per i giocatori e per i creatori e le visioni che stanno costruendo."

"Ci sono cose interessanti in arrivo per quanto riguarda l'hardware, che condivideremo durante le vacanze natalizie", ha detto Sarah Bond.

Smentendo tutte le indiscrezioni che parlano di una Microsoft sempre più vicina all'idea di abbandonare il panorama delle console casalinghe, Sarah Bond, l'attuale presidente di Xbox, ha dichiarato che la compagnia vede l'hardware come un elemento principale della sua strategia nel mercato, svelando che sono in lavorazione nuovi hardware (non viene specificato se si tratta di console, controller, accessori o altro) di cui maggiori informazioni verranno svelate durante il periodo natalizio.

Nuove console già nel 2024

Come abbiamo visto Sarah Bond non ha specificato in cosa consistono le novità "hardware" Xbox che saranno disponibili nei prossimi mesi, ma in tal senso viene in nostro aiuto un tweet ufficiale pubblicato pochi minuti fa da Microsoft, che parla di "nuove opzioni di console e controller" durante le festività.

"L'hardware Xbox continuerà inoltre a rappresentare un'esperienza di punta per i giocatori e per gli sviluppatori di giochi su cui lanciare giochi con una roadmap hardware pluriennale solida e innovativa, che include più opzioni di console e controller per te durante le festività."

Per quanto riguarda i controller, voci di corridoio parlano di un Xbox Elite Controller V3 in dirittura d'arrivo e che potrebbe utilizzare stick con Hall Effect per prevenire problemi di usura e il tanto temuto drifting.

Sul fronte delle "nuove opzioni di console" invece la situazione è meno chiara: potrebbe benissimo trattarsi di una versione "Pro" di Xbox Series X oppure di un device portatile. Staremo a vedere.