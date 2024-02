Xbox è già uno dei più grandi editori su PlayStation, per Phil Spencer

Xbox è già uno dei più grandi editori su PlayStation . Ad affermarlo è stato Phil Spencer, il capo di Microsoft Gaming, nell'intervento fatto per tracciare il futuro di Xbox. Di fatto lo avevamo detto anche noi che in realtà Xbox è già un editore multipiattaforma , ma ora che a spiegarlo è stata una fonte decisamente più autorevole il concetto dovrebbe essere più chiaro.

Ma cosa ci dici mai

Xbox è già un editore multipiattaforma

Il senso del discorso ce lo spiega Spencer stesso: "se guardi con l'aggiunta di Activision, Blizzard e Zenimax siamo già uno dei più grandi editori di giochi su Playstation, siamo uno dei più grandi editori su Nintendo Switch, soprattutto quando inserisci anche Minecraft nell'equazione e ora siamo uno dei più grandi editori anche su piattaforme mobile". Spencer ha poi continuato affermando che Xbox vuole "continuare a costruire fantastici giochi che milioni e milioni di persone possano amare e che possano giocare dove vogliono."

Insomma, ritorna la filosofia di raggiungere più schermi possibili, perché: "la crescita nel nostro business Xbox è fondamentale per la salute a lungo termine di Xbox, molte persone lo sanno. Sono in Xbox da oltre 20 anni e voglio assicurarmi che Xbox sia nella posizione migliore per i prossimi 20 anni, ciò significa una comunità di giocatori sana, una comunità di creatori sana e un business sano."