Xbox è già un editore multipiattaforma, bisogna solo accettarlo

Minecraft, Diablo IV, Call of Duty Mobile, Call of Duty: Warzone, i Call of Duty canonici, The Elder Scrolls Online, Fallout 76, Overwatch 2, tutti i titoli di King, il Game Pass (accessibile da Xbox, PC, sistemi mobile e tutti gli altri schermi compatibili) sono solo alcuni dei giochi o prodotti di Xbox presenti su piattaforme diverse dalle sue console. Con l'acquisizione di Bethesda e Activision Blizzard King in particolare, la casa di Redmond ha incamerato una grande quantità di titoli multipiattaforma che deve gestire in quanto tali.

Come spesso accade nel mondo dei videogiochi però, ribadire simili ovvietà sembra quasi offensivo per chi semplicemente non vuole accettare la realtà, perché malato di console war. E la realtà è che Xbox non rischia di diventare un editore multipiattaforma, ma lo è già di fatto. E lo è perché ha già tanti titoli multipiattaforma nel suo catalogo e altri arriveranno in futuro (pensate ai nuovi Call of Duty).

Qualcuno dirà che molti li ha ottenuti in seguito alle acquisizioni, il che non cambia di una virgola la situazione: comprando studi ed editori con giochi multipiattaforma e mantenendoli come tali, ha rafforzato la sua posizione come editore multipiattaforma.