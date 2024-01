Giochi usati: la catena inglese GAME interromperà le permute, riferisce lo staff

Gli utenti avranno ancora un mese di tempo per effettuare le loro permute, dopodiché dovranno necessariamente rivolgersi ad altre aziende per effettuare eventuali trade-in. Difficile capire in che modo questa scelta impatterà sugli affari di GAME.

Una decisione controversa

Lo scaffale dei videogiochi usati

Considerando che il settore dell'usato è sempre stato una parte rilevante del mercato videoludico, assicurando peraltro margini spesso più alti rispetto alla vendita del nuovo, la decisione che GAME sembrerebbe aver preso desta non poche preoccupazioni.

Per il momento la catena non ha fatto annunci ufficiali in merito a questa importante svolta, ma immaginiamo non passerà troppo tempo prima che arrivi una conferma, magari insieme a qualche indicazione sul futuro dell'azienda.