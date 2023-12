GameStop invita a portare l'usato nei negozi per risparmiare e aiutare l'ambiente

GameStop ha invitato tutti i videogiocatori a portare il loro usato nei negozi della catena, per risparmiare e per aiutare l'ambiente, favorendo il riutilizzo di apparecchi ancora funzionanti. Insomma, il mercato dell'usato ha anche risvolti in quella che viene chiamata la green economy, perché favorisce un consumo consapevole e pone l'accento sul fatto che molte delle cose che compriamo viene buttata o accantonata quando ancora utilizzabile.

Risparmiate su PS4 e Nintendo Switch

PS4 è ancora una console estremamente valida per giocare

Ad esempio GameStop offre la possibilità di prendere una PS4 usata a un prezzo inferiore rispetto a quello di listino. La versione Fat può essere acquistata per 149,98 euro, la versione Slim per 169,98€, mentre quella Pro per 219,98 euro. Considerando che si tratta di una console ancora supportata e con molti titoli di altissimo livello, può essere un ottimo regalo di Natale.

Pagina di GameStop con le offerte relative a PS4

Allo stesso modo, è possibile acquistare una Nintendo Switch usata per 229,98€, acquistando un gioco usato per la console. La versione Lite può essere acquistata per 159,98€.

Pagina di GameStop con le offerte relative a Nintendo Switch

Nella pagina troverete anche altre offerte legate a Nintendo Switch, che saranno attive per tutto il periodo natalizio, come Animal Crossing: New Horizons venduto a 49,98€ invece di 60,98, o i 5€ di sconto sulla Guida Ufficiale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che si ottengono acquistando anche il gioco.