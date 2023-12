Cyberpunk 2077: Ultimate Edition e Update 2.1 sono disponibili da oggi, trailer di lancio

CD Projekt RED ha lanciato oggi Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, in contemporanea con il grosso aggiornamento Update 2.1 che apporta diverse novità e modifiche al gioco, come dimostra anche il trailer di lancio pubblicato per l'occasione e visibile qui sotto.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition è il pacchetto onnicomprensivo che presenta l'esperienza completa dell'RPG, contenendo il gioco base e la sua maxi-espansione Phantom Liberty, oltre a tutti gli aggiornamenti usciti finora compreso l'Update 2.0 che ha introdotto diverse revisioni al gameplay e miglioramenti al gioco.

Questa nuova uscita permette ai giocatori di scoprire ogni storia che Night City può offrire, tutto in una sola edizione, su PC, PS5 e Xbox Series X|S.