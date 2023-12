Suicide Squad, il cosplay di Harley Quinn da Nadyasonika colpisce anche con il sorriso

In attesa di vedere anche il nuovo videogioco di Warner Bros, Suicide Squad al cinema ha riportato in auge Harley Quinn, ma il personaggio è sempre stato sulla cresta dell'onda, anche nella community delle cosplayer, nella sua interpretazione più classica come in questo cosplay di Harley Quinn da parte di Nadyasonika.

La cosplayer in questione è in grado di trasformarsi con una capacità notevole, e anche in questo caso è riuscita ad entrare perfettamente nei panni di Harley Quinn, qui rappresentata in uno dei suoi abiti classici più iconici, che Nadyasonika ha interpretato durante un evento pubblico.

In questo caso, l'interpretazione dunque non proviene direttamente dall'ultimo film bensì da quello precedente, nonché da cartoni e fumetti meno recenti, ma è comunque di ottima fattura, a partire dal costume in pelle bi-colore e dai capelli variopinti. Non mancano gli accessori tipici come gli occhialoni e ovviamente la mazza da baseball.