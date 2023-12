GTA 6 non interessa a Elon Musk: non vuole commettere crimini, neppure in un gioco

"Ci ho provato, ma non mi piace commettere dei crimini. GTA 5 richiede di sparare a degli agenti di polizia nelle sequenze iniziali. Semplicemente non posso farlo ".

Il primo trailer di GTA 6 è finalmente è arrivato, scatenando l'entusiasmo di milioni di persone nel mondo. Elon Musk , che come forse saprete è un grande appassionato di videogiochi, a quanto pare non è tra questi, in quanto non è disposto a commettere dei crimini , come sparare alla polizia, neppure nella finzione di un videogioco.

Le risposte su X

La dichiarazione di Musk ovviamente non poteva che attirare la curiosità e le risposte di migliaia di persone, tra chi gli ha ricordato che GTA 6 è un "gioco fatto di pixel" e che dunque non rappresenta la realtà, chi pur non condividendo ha accettato il suo punto di vista e, inevitabilmente, chi ci ha scherzato sopra, come negli esempi di seguito.

In precedenza Musk ha dimostrato di essere un videogiocatore appassionato, ad esempio trasmettendo su X le sue partite di Diablo 4 per testare la nuova funzione di streaming della piattaforma, o proponendo dei consigli per delle build in Elden Ring, a quanto pare poco apprezzati.