EPOMAKER TH80 Pro, la recensione della tastiera meccanica dal prezzo sorprendente

Concretezza: un termine che risuona nella mente e che balza sulla punta della lingua ogni volta che ci si trova ad avere a che fare con una tastiera prodotta da EPOMAKER. Non è un caso, ovviamente: l'azienda cinese si è costruita un nome puntando proprio su questo aspetto, donando a ogni suo dispositivo una personalità molto precisa e ben riconoscibile. Ecco, la TH80 Pro funge da esempio perfetto in tal senso, visto che parliamo di una tastiera compatta al 75%, equipaggiata con ottanta tasti (ottantuno, considerando anche la manopola per la regolazione del volume), tripla connettività (cablata via USB, Bluetooth 5.0 o 2,4 GHz) e un peso importante, in grado di comunicare tutta la solidità del suo design. Un prodotto dotato di uno stile, un'anima e un prezzo (109,99€ su Amazon, salvo offerte) che fanno riflettere, e di cui vogliamo parlarvi in questa recensione dell'EPOMAKER TH80 Pro.

Caratteristiche tecniche Uno sguardo d'insieme alla EPOMAKER TH80 Pro Struttura gasket straordinariamente solida e stabile, un fattore di forma come detto al 75% (privo di tastierino numerico ma dotato di tasti funzione e non solo) e un layout ampiamente personalizzabile (nel nostro caso un ANSI USA, ma sia sul sito ufficiale che su Amazon sono disponibili varie opzioni, fra cui un layout ISO USA e tanti switch differenti), EPOMAKER TH80 Pro sorprende già a partire dal suo biglietto da visita. La versione della tastiera che ci è stata inviata per la prova è caratterizzata dallo stile Theory, che a differenza del Monet vivacizza l'estetica tendenzialmente vintage di questo modello introducendo ESC, ENTER e barra spaziatrice di colore giallo, nonché una manopola rossa che fa tanto Natale. Nella confezione sono inclusi otto copritasto extra, quattro switch sostitutivi, l'estrattore (parliamo pur sempre di un design hotswap) e un cavo da USB-C a USB-A. Le soluzioni adottate per il design compatto della EPOMAKER TH80 Pro A proposito di switch, quelli che abbiamo potuto provare sono i Gateron Pro Yellow, morbidi e lineari alla pressione, pre-lubrificati di fabbrica, testati per 50 milioni di battute, dotati di una corsa pari a 2 millimetri e di una forza di attuazione di 50 grammi. Il click che producono è netto, privo di riverberi, tendente a una tonalità media che tuttavia lascia un po' interdetti quando si preme la barra spaziatrice che ha invece un feeling giocattoloso. La tripla connettività viene gestita molto bene, con tre profili Bluetooth 5.0 che vengono riconosciuti automaticamente dalla tastiera, a cui se ne aggiungono uno in 2,4 GHz e uno cablato, questi ultimi due caratterizzati da un polling rate di 1000 Hz con tecnologia anti-ghosting NKRO. A proposito della modalità wireless radio, il minuscolo adattatore USB è nascosto in un vano nella parte inferiore, con collocazione a incastro anziché magnetica: meno raffinata ma ugualmente efficace. Il dettaglio della manopola per il volume sulla EPOMAKER TH80 Pro La TH80 Pro è dotata di una piacevolissima retroilluminazione RGB, che è possibile programmare sia attraverso una serie di scorciatoie sia utilizzando il software ufficiale della casa produttrice. Le combinazioni disponibili sono molteplici e alcune tonalità si distinguono per la loro freschezza rispetto alla media delle tastiere, ma i copritasto non sono shinethrough e dunque al buio questa feature vi tornerà ben poco utile. Inevitabilmente, tuttavia, andrà a influenzare l'autonomia del dispositivo, che monta una batteria ricaricabile da 4000 mAh e può garantire una decina di giorni di utilizzo con le luci accese, mentre spegnendole tale valore cresce in maniera sostanziale, al punto che durante i nostri test non siamo arrivati a esaurire la carica. Scheda tecnica EPOMAKER TH80 Pro Formato: compatto, 75%

compatto, 75% Layout: ANSI USA, ma disponibile anche ISO USA

ANSI USA, ma disponibile anche ISO USA Compatibilità: PC, Mac, mobile

PC, Mac, mobile Interruttori: Gateron Pro Yellow meccanici

Gateron Pro Yellow meccanici Copritasto: PBT

PBT Programmazione: sì

sì Connettività: cablata via USB, wireless 2,4 GHz, Bluetooth 5.0

cablata via USB, wireless 2,4 GHz, Bluetooth 5.0 Illuminazione: RGB programmabile

RGB programmabile Batteria: 4000 mAh

4000 mAh Software: EPOMAKER

EPOMAKER Dimensioni: 328 x 142 x 40 millimetri

328 x 142 x 40 millimetri Peso: 1000 grammi

1000 grammi Prezzo: 109,99€

Design EPOMAKER TH80 Pro e il profilo originale dei suoi tasti Sulla falsariga di ciò che vi abbiamo raccontato nella recensione dell'EPOMAKER Shadow-X, anche per la TH80 Pro è stato scelto un design retro-tecnologico, che nella versione Theory abbandona la piattezza della tonalità di colore unica in favore di alcune piccole ma significative variazioni sul tema, nello specifico i tasti gialli e la manopola rossa che vanno ad arricchire l'estetica della tastiera, che in definitiva è davvero molto bella. Abbiamo già accennato all'illuminazione RGB programmabile, che può contare su di un gran numero di preset differenti, alcuni anche piuttosto originali, nonché su tonalità non banali, che aggiungono ulteriore personalità al prodotto. Sul fondo ritroviamo gli ormai irrinunciabili doppi piedini, per un totale di tre differenti angolazioni d'uso, mentre manca un supporto per i polsi.

Dimensioni e peso sono pari a 328 x 142 x 40 millimetri e ben 1000 grammi.

Esperienza d'uso La pressione dei tasti sulla EPOMAKER TH80 Pro è davvero piacevole con gli switch Gateron Pro Yellow A differenza della già citata Shadow-X, EPOMAKER TH80 Pro si pone già a partire dalle descrizioni ufficiali come una tastiera meccanica da gaming, sebbene la morbidezza, la precisione e la stabilità degli switch Gateron Pro Yellow che abbiamo provato assecondino alla perfezione anche la pura e semplice scrittura, che risulta piacevolissima pur al netto del feedback poco brillante offerto dalla barra spaziatrice, vero punto debole dell'esperienza di battitura. Nel gioco la straordinaria solidità del design gasket, le tecnologie anti-ghosting e la frequenza del polling rate garantiscono sessioni all'insegna della concretezza, con tempistiche minime per familiarizzare con il layout e tanta soddisfazione in titoli come Call of Duty: Warzone, Warhammer 40.000: Darktide, Apex Legends e Immortals of Aveum, che abbiamo ripreso in mano in occasione dell'aggiornamento Echollector. EPOMAKER TH80 Pro con l'illuminazione RGB in tonalità celesti A sorprendere davvero della TH80 Pro, ad ogni modo, sono le molteplici opzioni per la personalizzazione: è possibile acquistare la tastiera in diversi layout e versioni, tanto sul sito ufficiale quanto su Amazon, scegliendo anche fra otto tipologie di switch che successivamente, alla bisogna, potremo sostituire con altri interruttori compatibili.