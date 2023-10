X: Elon Musk ha trasmesso Diablo 4 per testare lo streaming dei giochi sulla piattaforma

Elon Musk ha intenzione di sperimentare nuove applicazioni per X, tra le quali sembra ci sia anche la possibilità di trasmettere streaming di gameplay, come ha sperimentato direttamente giocando a Diablo 4 in diretta.

Per testare la capacità del sistema, Musk ha trasmesso 52 minuti di una partita a Diablo 4, giocato direttamente da lui stesso, essendo peraltro un fan del gioco Blizzard. Un collaboratore ha supportato il capo di X con la messa a punto per la sessione di livestream, ma per il resto sembra che il gameplay sia stata farina del sacco di Musk.

Esplorando un dungeon di livello 69, Musk ha totalizzato circa 20.000 spettatori contemporanei ed è un dato notevole se si pensa che l'operazione è stata effettuata praticamente a sorpresa.

Musk e la nuova CEO di Twitter, Linda Yaccarino, stanno cercando di far evolvere la piattaforma fino a includere caratteristiche piuttosto differenti da quelle classiche per il social network in questione.



Tra dovrebbero figurare anche le trasmissioni in streaming da parte degli utenti e il "live shopping", funzione che dovrebbe consentire di fare acquisti online anche se probabilmente sarà limitata inizialmente al pubblico nord americano.

Per poter ospitare un servizio di livestream paragonabile a Twitch, tuttavia, è probabile che X debba subire una notevole ristrutturazione dell'infrastruttura server, visto che i risultati in questo ambito sono stati piuttosto altalenanti finora, al di là dell'esperimento con Diablo 4.