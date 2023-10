Scorn per PS5 disponibile da oggi, come ci ricorda un nuovo trailer

Horror in prima persona

Scorn è un gioco d'avventura in prima persona dal taglio decisamente horror. Il protagonista si risveglia in un universo che sembra uscito da un incubo di H.R. Giger e deve farsi strada per ambienti alieni di cui non sa niente, cercando di decifrarli e risolvendo dei puzzle che metteranno spesso in gioco ben più della sua materia grigia.

Scorn è stato lanciato nel 2022 come esclusiva console Xbox. Ora il periodo di preclusione dalle altre console si è esaurito e può uscire anche su PS5. Se vi interessa saperne di più, potete leggere la nostra recensione di Scorn.