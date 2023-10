Call of Duty: Modern Warfare 3, trailer svela il multiplayer

Come potete vedere, il filmato è davvero spettacolare e mostra tante situazioni tipiche della serie attraverso delle sequenze montate ad arte. Inoltre sottolinea moltissimo la presenza di skin per operatori e armi, di veicoli e di tutti quegli extra che i giocatori di COD ormai danno per scontati.

Activision ha pubblicato il trailer che presenta il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 3 . In particolare viene detto che i giocatori ci troveranno sin da subito sedici mappe iconiche, opportunamente modernizzate. Vediamolo.

Purtroppo non viene mostrato del gameplay vero e proprio. Per vederlo in azione bisogna attendere il 5 ottobre 2023, quando il multiplayer verrà svelato completamente durante l'evento COD Next, che sarà trasmesso in streaming, per la gioia di chi attende di saperne di più.

Call of Duty: Modern Warfare III sarà pubblicato il 10 novembre 2023 su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5. Non è chiaro se quando uscirà sarà ancora solo un gioco di Activision Blizzard, o se sarà già diventato di Microsoft, visto che in questi giorni dovrebbe essere finalizzata la chiacchieratissima acquisizione.