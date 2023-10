Microsoft e Activision, ci siamo quasi: l'acquisizione verrà finalizzata la settimana prossima?

A quel punto si concluderà un iter durato oltre venti mesi , tempistiche dovute principalmente all' opposizione della FTC e della CMA , la prima delle quali di fatto non si è ancora "esaurita" ma non dovrebbe impedire l'acquisizione.

L'eventuale approvazione da parte dell'antitrust UK arriverà entro il 6 ottobre , e per quanto non definitiva tutto fa pensare che la casa di Redmond eviterà di attendere oltre, procedendo a confermare la transazione nei giorni successivi.

Un futuro roseo per Xbox?

Con l'acquisizione di Activision Blizzard si aprono scenari molto interessanti per Microsoft, che avrà a disposizione una quantità enorme di studi first party al lavoro su proprietà intellettuali di altissimo profilo, come appunto Call of Duty, ma potrà approcciarsi in maniera differente anche rispetto al mercato mobile.

In generale, la sensazione è che Starfield sarà il primo di una lunga serie di giochi Xbox first party e assisteremo a un 2024 di grandissima sostanza per il catalogo di Xbox Game Pass.