F1 23 per PS4, PS5 e Xbox in sconto al prezzo minimo storico tramite Amazon Italia

Tramite Amazon Italia è disponibile un'offerta per una copia PS4, PS5 e Xbox (One e Series X sullo stesso disco) di F1 23. Lo sconto segnalato è del 38% rispetto al prezzo consigliato, ovvero di 30€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 79.99€, mentre il prezzo più basso recente indicato da Amazon è 59.99€. Il prodotto si trova ora al prezzo più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

F1 23 è un simulatore di guida dedicato alla F1 e include varie modalità, come la modalità narrativa Braking Point, F1 World - un hub centrale - e non solo. Inoltre, questo gioco dispone di due circuiti nuovi: il Las Vegas Street Circuit in Nevada, negli Stati Uniti, e il Losail International Circuit a Doha, in Qatar. Ritornano poi le bandiere rosse che renderanno le gare ancora più accese.