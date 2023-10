Classifica UK: EA Sports FC 24 in vetta seguito da Mortal Kombat 1, la top 40 al completo

Puntuale come ogni lunedì è arrivata la classifica dei giochi più venduti in formato fisico nel Regno Unito durante la scorsa settimana. Non sorprende vedere al primo posto EA Sports FC 24 considerando quanto è popolare il calcio in UK e, in generale, in Europa. Al secondo posto troviamo Mortal Kombat 1, con Hogwarts Legacy ad occupare il gradino più basso del podio.

Chi scende e chi sale

Mortal Kombat 1

Come anticipato nelle scorse ore da Christopher Dring di GamesIndustry, EA Sports FC 24 ha registrato il secondo miglior debutto nel Regno Unito del 2023, subito dietro a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e davanti a Hogwarts Legacy.

Tuttavia rispetto a FIFA 23, il gioco ha venduto il 30% di copie in meno nella settimana di debutto, con solo la versione Nitnendo Switch che ha registrato un incremento, probabilmente dovuto al fatto che per la prima volta dopo tanti anni non si tratta di un "edizione Legacy" priva di alcuni contenuti e caratteristiche. Mortal Kombat 1 e Hogwarts Legacy sono invece calati di una posizione rispetto alla settimana scorsa, con il picchiaduro di NetherRealm Studios che conferma gli ottimi risultati registrati al lancio.

Cyberpunk 2077 dopo il boost di vendite ottenuto grazie al lancio dell'espansione Phantom Liberty è scivolato dalla sesta alla quindicesima posizione. Scende di numerose posizioni anche Lies of P, per la precisione dalla terza alla diciannovesima, e in particolar modo Payday 3, che è passato dal settimo al quarantesimo posto in una settimana.