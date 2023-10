EA Sports FC 24 è il secondo miglior lancio del 2023 in UK nel mercato fisico, ma sotto FIFA 23

Il nuovo gioco di calcio da parte di Electronic Arts si conferma un blockbuster sul mercato britannico, andando a rappresentare il secondo miglior lancio del 2023 nel Regno Unito, dietro soltanto a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e davanti a Hogwarts Legacy.

In attesa della classifica completa dei giochi più venduti nel Regno Unito durante la scorsa settimana, arrivano le consuete anticipazioni da parte di Christopher Dring, editor di GamesIndustry.biz, che ha svelato intanto il traguardo raggiunto da EA Sports FC 24 rispetto alla situazione complessiva del 2023, finora.

EA Sports FC 24 si è rivelato essere il secondo miglior lancio del 2023 per quanto riguarda il mercato fisico nel Regno Unito , tuttavia i risultati sono al di sotto di quelli raggiunti da FIFA 23 l'anno scorso, in totale.

Ottimi risultati ma al di sotto di FIFA 23 per ora

Come abbiamo visto, l'accoglienza della critica non è stata particolarmente calda per EA Sports FC 24, il cui cambiamento maggiore rispetto al capitolo precedente sembra essere soprattutto il nome.

Tuttavia, sembra non sia destinata a cambiare più di tanto nemmeno la risposta del pubblico, a giudicare dai primi dati.

Nonostante l'ottimo risultato raggiunto, Dring ha fatto notare che le vendite fisiche nel Regno Unito per EA Sports FC 24 sono comunque nettamente più basse di quelle registrate al lancio da FIFA 23, circa il 30% in meno. La versione Nintendo Switch pare sia l'unica ad aver registrato un incremento rispetto al capitolo precedente, segno che l'adozione di una vera e propria nuova versione del software per la console Nintendo è stata apprezzata dall'utenza.