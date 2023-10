Dusk HD: annunciato un remaster gratis per il 5° anniversario dell'ottimo FPS

"Dusk HD è una remaster grafica completa di Dusk", ha spiegato David Szymanski in un post sul blog ufficiale. "Abbiamo rifatto ogni nemico, ogni arma, ogni modalità, ogni texture, qualsiasi cosa", ha spiegato inoltre, sostenendo che tutto questo sarà disponibile "per voi, gratuitamente".

A quanto pare, l'operazione ha riguardato tutti i modelli 3D e gli scenari in una rimasterizzazione completa.

Com'è possibile vedere anche nel teaser trailer di presentazione, Dusk HD ripropone lo stesso gioco già apprezzato in precedenza su PC e console ma con una nuova veste grafica in alta definizione.

Lo sviluppatore indipendente David Szymanski ha annunciato Dusk HD , una versione remaster in alta definizione del suo ottimo FPS classico, presentata con un trailer in occasione del 5° anniversario dall'uscita del gioco originale e che verrà messa a disposizione gratuitamente per i possessori di Dusk.

Ottima iniziativa per un ottimo FPS

Dusk ha tonalità decisamente cupe

Si tratta di una bella iniziativa dello sviluppatore per festeggiare i 5 anni di Dusk e il successo raggiunto da questo titolo, che ha convinto praticamente tutti tra stampa specializzata e appassionati. Dusk HD è ancora in lavorazione ma verrà pubblicato presto, probabilmente in corrispondenza dell'anniversario che corrisponderebbe al 10 dicembre 2023.

Tutti gli elementi verranno messi a disposizione all'interno dello Steam Workshop come download gratuiti e dovranno essere installati dagli utenti, perché si tratta di un'integrazione non obbligatoria che i giocatori potranno scegliere se utilizzare o no.

Dusk è uno sparatutto in prima persona che punta a recuperare le tradizioni classiche del genere, mettendo in scena una storia dai toni decisamente horror. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Dusk su Nintendo Switch.