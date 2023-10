IVIPRO Days 2023: annunciate le date del nuovo evento dedicato a videogiochi e territorio in Italia

L'obiettivo di IVIPRO è molto originale: usare il videogioco come risorsa per raccontare il territorio e il patrimonio culturale, in particolare per quanto riguarda l'Italia. L'evento del 2023 si terrà dunque a Trieste, all'interno della cornice offerta dal Trieste Science+Fiction Festival , la più importante manifestazione italiana dedicata alla fantascienza.

IVIPRO annuncia IVIPRO Days 2023 , nuova edizione dell'evento dedicato a videogiochi, territorio e turismo in Italia, che si terrà quest'anno il 27 e 28 ottobre a Trieste , con una nuova serie di incontri e panel che esplorano il medium attraverso punti di vista alquanto inediti.

I temi dell'edizione 2023

Il banner degli IVIPRO Days 2023

I temi al centro dell'edizione 2023 sono distopia e politica: si parlerà dunque di "paesaggi sonori e mondi sci-fi, miraggi estivi, avventure maltesi e sparatutto ambientati in Italia". Ci sarà anche spazio per discutere di videogiochi a scuola e realtà virtuale, declinata sia in chiave storica che turistica.

Un focus sarà poi dedicato al lavoro di critici e content creator, ma non solo: con la cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio IVIPRO 2023 per le migliori tesi di laurea sul videogioco. A concludere la due giorni la proiezione di Knit's Island, lungometraggio girato all'interno del mondo digitale e post-apocalittico di DayZ.

Quest'anno l'evento in presenza sarà preceduto da un livestream su Facebook e YouTube dell'Associazione IVIPRO, prevista per giovedì 19 ottobre alle 21.00: un omaggio a Italo Calvino - nell'anno del centenario della nascita dello scrittore - in compagnia del team newyorchese di Feral Cat Den, autore dell'affascinante Genesis Noir.