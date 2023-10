Ripout: data d'uscita annunciata in accesso anticipato

Anche per questo motivo, la versione early access sarà comunque piuttosto completa: il gioco è infatti in sviluppo già da un bel po' di tempo e mancano alcuni ritocchi finali per arrivare alla versione definitiva che non ha ancora una data precisa.

Ripout sarà dunque disponibile dal 24 ottobre 2023 su PC attraverso Steam Epic Games Store e GOG in versione ancora non definitiva, ma comunque ampiamente giocabile. Sarà 3D Relams a occuparsi della pubblicazione del gioco, sviluppato dal team indie serbo Pet Project Games, con una lavorazione che si sta estendendo ormai da qualche anno a questa parte.

È da un po' di tempo a questa parte che si parla di Ripout , un altro titolo che potrebbe inserirsi nel nuovo filone dei cosiddetti "boomer shooter", ispirandosi alla tradizione classica dello sparatutto in prima persona ma con delle caratteristiche interessanti: abbiamo finalmente una data d'uscita almeno per quanto riguarda l' accesso anticipato del gioco su PC.

Non originalissimo, ma interessante

Ripout presenta nemici alquanto inquietanti

Nel frattempo, il gioco è stato annunciato anche per PS5 e Xbox Series X|S, mentre per conoscerlo meglio vi rimandiamo al nostro provato dello sparatutto roguelike, dal quale non è emersa una grande originalità.

Ripout mischia caratteristiche tipiche dello sparatutto in prima persona con altre in stile roguelike, così come fanno anche diversi altri titoli usciti in questi ultimi anni, ma se non altro sembra esserci una notevole cura dietro il progetto, che si riflette in una certa qualità generale, in attesa di vederlo in forma più completa.