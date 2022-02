Ripout annunciato anche per PS5 e Xbox Series X|S, oltre al PC: nuovo trailer

Ripout è stato annunciato ufficialmente anche su console oltre che su PC da 3D Realms con un nuovo trailer e arriverà dunque anche su PS5 e Xbox Series X|S, in data ancora da definire ma probabilmente entro la fine del 2022.

Era probabilmente questo l'annuncio "eccezionale" previsto da parte di 3D Realms per febbraio 2022, con la conferma dell'arrivo del gioco come multipiattaforma. Ripout è un FPS ad ambientazione fantascientifica e horror, che ricorda un po' DOOM e un po' Dead Space, ma con struttura piuttosto legata allo sparatutto in prima persona classico, come si conviene a una produzione dell'etichetta 3D Realms.

Nei panni di uno degli ultimi soldati umani in vita nell'anno 2084, ci troviamo ad esplorare navi e basi spaziali occupate da mostruosità assortite e decisamente inquietanti. I nemici, oltre ad essere degli orribili composti di materiale organico e macchine, sono anche in grado di riconfigurarsi in tempo reale.

Questo significa che, almeno alcuni di questi, possono cambiare forma in maniera inaspettata e anche inglobare altre creature più piccole in modo da creare dei composti ancora più orribili, oltre che più letali in combattimento, ovviamente.

Questa capacità trasformista si ritrova però anche nell'arma in dotazione al protagonista: la "Pet Gun" è in grado di modificare la propria configurazione, forma e capacità di fuoco in base alle esigenze, fornendo così un valido supporto in diverse situazioni. Ripout contiene una Campagna in single player ma anche multiplayer cooperativo e anche missioni generate in maniera procedurale.