Call of Duty Vanguard: Stagione 2 con multiplayer classificato in beta, data di lancio

Call of Duty: Vanguard riceverà finalmente il multiplayer classificato nelle prossime settimane, con una data di lancio per la beta vicina all'arrivo della Stagione 2, che precederà il rilascio poi al pubblico dell'opzione in questione per il multiplayer.

Activision ha annunciato che la beta del multiplayer classificato partirà il 17 febbraio 2022, ovvero tre giorni prima dell'arrivo della Stagione 2 del gioco e porterà con sé diverse novità interessanti.

Tra queste troviamo le competitive 4v4 CDL Hardpoint, CDL Search & Destroy e CDL Control, con l'utilizzo delle stesse armi, impostazioni e mappe utilizzate dalla Call of Duty League ufficiale.

Seguendo le regole della League, alcune armi, accessori, equipaggiamenti e Killstreak sono limitati o eliminati, così come ad esempio gli shotgun o gli LMG. Qualsiasi cosa si può usare nel multiplayer classificato è disponibile per tutti, in modo da assicurare la massima parità di mezzi per i giocatori, a prescindere dallo stato della propria progressione nel multiplayer.

Novità per quanto riguarda il Ranked Play di Call of Duty Vanguard sono poi i rating di abilità stagionali, le Divisioni e i Tiers. In ogni stagione, i giocatori competono in cinque match di valutazione abilità per ottenere un rating sulla base di queste abilità e un piazzamento all'interno delle varie divisioni. In base alla valutazione, si può avanzare per le divisioni, a partire dalla valutazione iniziale e progredendo in base alle performance nelle partite classificate.

La divisione e il livello di abilità sarà visibile a tutti gli altri giocatori, ma questi dati vengono resettati al termine di ogni stagione. Ci saranno ricompense esclusive e obiettivi da sbloccare nelle partite di multiplayer classificato, che possono essere utilizzati in Call of Duty: Vanguard e in Warzone. Ogni cinque livelli in classificata si ottengono un Emblema e una Calling Card, ma se si raggiunge il rango massimo di 50 possiamo ottenere una Skin esclusiva "Rande Royalty".

Alla fine di ogni stagione, i giocatori possono ottenere emblemi animati che celebrano la posizione raggiunta in termini di Skill Division per la stagione. In maniera frequente e regolare verrano proposti anche dei Ladder Event che consentiranno di accelerare la progressione tra i livelli.

