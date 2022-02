Call of Duty: Modern Warfare II e Call of Duty: Warzone 2 confermati, nuovi dettagli

Call of Duty: Modern Warfare II sembra sia stato confermato come nuovo capitolo del 2022 per la serie Activision Blizzard, insieme all'arrivo di una sorta di Call of Duty: Warzone 2 sebbene non ci sia ancora un annuncio ufficiale da parte del publisher sui titoli precisi, la questione viene riportata sul blog ufficiale di Call of Duty e rilanciata anche da una notevole quantità di youtuber, streamer e influencer specializzati nella serie, che evidentemente hanno ricevuto informazioni al riguardo.

In base a quanto riferito sul blog ufficiale di Call of Duty, oltre che sintetizzato nel tweet di Charlie Intel riportato qui sotto, il Call of Duty del 2022 sarà dunque Call of Duty: Modern Warfare II, seguito diretto del Call of Duty: Modern Warfare del 2019, destinato dunque a riprendere la storia del capitolo precedente.



Una caratteristica interessante è il fatto che si basi su un nuovo engine, cosa che potrebbe rappresentare un passaggio diretto ed esclusivo alla next gen, come sembrava suggerire il tweet ufficiale di Infinity Ward che parlava di una "nuova generazione" di Call of Duty, con la conferma che il team responsabile è quello.

Il passaggio al nuovo engine riguarda sia Call of Duty: Modern Warfare II che Call of Duty: Warzone, in base a quanto riferito dai vari informatori, con il gioco principale e la piattaforma multiplayer free-to-play che sono in sviluppo partendo da zero con il nuovo engine. In base a quanto riferito, Warzone rappresenterà una "gigantesca evoluzione del battle royale".

Viene confermata la presenza di una nuova modalità sandbox per Modern Warfare II, che probabilmente si riferisce alla famosa DMZ sullo stile di Escape from Tarkov di cui si è parlato spesso nelle voci di corridoio precedenti. A questo punto attendiamo una presentazione ufficiale da parte di Activision Blizzard.