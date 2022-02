Call of Duty 2022 sarà una "nuova generazione", è sviluppato da Infinity Ward

Call of Duty 2022 comincia a fare capolino tra le comunicazioni ufficiali di Activision Blizzard e i suoi team interni, in particolare con la conferma che sarà Infinity Ward a occuparsene, come riferito chiaramente dal team con un criptico tweet che tuttavia fa ben capire chi sia l'autore del prossimo capitolo, oltre all'idea che rappresenti una nuova generazione.

"Una nuova generazione di Call of Duty sta arrivando, restate concentrati", si legge nel laconico messaggio da parte di Infinity Ward. È chiaro che il team in questione è il responsabile del nuovo capitolo della serie previsto per il 2022, ma al di là di questo è difficile trarre molte altre informazioni.



Sembra che una presentazione sia in arrivo tra breve, e la cosa sarebbe confermata anche dall'idea di lanciare il Call of Duty del 2022 un po' in anticipo rispetto a quanto successo con Call of Duty: Vanguard, dunque potrebbe essere mostrato già nei prossimi mesi. In ogni caso, c'è un elemento particolare che emerge dal messaggio: il riferimento alla "nuova generazione", secondo alcuni, potrebbe essere un'indicazione del passaggio netto a PS5 e Xbox Series X|S per il capitolo del 2022, abbandonando dunque la generazione precedente.

I tempi sarebbero forse maturi per una scelta del genere, ma ovviamente attendiamo eventuali delucidazioni da parte del team. Dovrebbe trattarsi di un seguito diretto di Call of Duty: Modern Warfare del 2019, che a sua volta era una sorta di remake/reboot dell'omonimo di anni prima, che però ha modificato piuttosto profondamente la storia.

Questo ci porta a pensare che il Call of Duty del 2022 possa raccontare qualcosa di completamente inedito, come confermerebbero le voci di corridoio che parlano di una possibile ambientazione avente a che fare con i cartelli della droga colombiani, ma al momento si tratta solo di speculazioni. Proprio in queste ore abbiamo visto che Call of Duty Vanguard ha fatto registrare vendite inferiori a Black Ops Cold War ma, che sono comunque aumentati i ricavi di Activision.