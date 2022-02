Call of Duty Vanguard: vendite inferiori a Cold War ma aumentano i ricavi di Activision

Call of Duty Vanguard ha fatto registrare vendite inferiori al capitolo precedente nel medesimo periodo di lancio, ma questo non ha impedito comunque ad Activision Blizzard di raggiungere risultati superiori in termini di ricavi e profitti.

A quanto pare, il capitolo di quest'anno non è riuscito a fare meglio di Call of Duty: Black Ops Cold War al lancio, almeno per quanto riguarda le vendute "premium", confermando dunque una flessione nell'andamento della serie sul mercato, ma la cosa non ha impensierito più di tanto i conti della compagnia, a quanto pare.



Secondo quanto riferito dall'analista di mercato Daniel Ahmad, citando i documenti finanziari diffusi da Activision Blizzard, la compagnia ha comunque fatto registrare un incremento dell'8,8% nei ricavi alla fine del trimestre, rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, e un notevole aumento del 22,8% per quanto riguarda i profitti netti "anno su anno", rispetto al periodo corrispondente nel 2020.

I risultati sono stati spinti dunque da altri fattori, tra i quali vengono citati i buoni risultati di Diablo 2 Resurrected e l'ottimo andamento fatto registrare ancora da Call of Duty Mobile, vero e proprio motore dell'economia di Activision Blizzard con oltre 1 miliardo di dollari spesi dagli utenti nel corso del 2021 sul gioco per iOS e Android.

Vista la situazione attuale della compagnia, ancora in fase di assestamento in seguito all'annuncio dell'acquisizione da parte di Microsoft, è stato deciso di non effettuare la classica conferenza con gli investitori per questo trimestre.