Company of Heroes 3, video diario sulle missioni della Campagna

Company of Heroes 3 torna mostrarsi in un nuovo video diario incentrato, in questo caso, sulla costruzione delle missioni che costituiscono la Campagna del nuovo strategico in tempo reale da parte di Relic e Sega.

La nuova mappa di Campagna dinamica offre un nuovo approccio al gioco, con elementi in stile sandbox per il gameplay, consentendo ai giocatori di comandare eserciti e squadriglie in un ambito più ampio, avendo il controllo di un fronte di guerra allargato all'interno delle nuove ambientazioni mediterranee della Seconda Guerra Mondiale.

David Milne, mission designer del gioco, spiega il processo di design delle missioni e il modo in cui queste sono strutturate, consentendo diversi approcci e diversi modi di concluderle a seconda della fazione scelta e delle unità utilizzate. In precedenza, avevamo visto il video pre-alpha sul sistema di distruzione, che è un'altra interessante innovazione apportata da Relic Entertainment nel nuovo capitolo.

Al nuovo design delle missioni si unisce dunque la rinnovata interazione con gli scenari, che adesso possono essere distrutti in maniera progressiva sotto i colpi delle armi, incrementando il realismo e anche l'approccio strategico alla battaglia.