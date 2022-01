Company of Heroes 3, video pre-alpha sul sistema di distruzione

Company of Heroes 3 è sicuramente uno degli RTS più attesi del prossimo periodo, pertanto risulta molto interessante questo nuovo video pubblicato da Relic e Sega, nonostante si tratti ancora di una versione pre-alpha e riguardi specificamente un aspetto del gioco, ovvero il sistema di distruzione presente al suo interno.

D'altra parte, è un elemento non proprio accessorio, considerando le dinamiche standard del gioco: gli sviluppatori hanno lavorato in maniera molto intensa sull'interazione con gli scenari, che adesso possono essere distrutti in maniera progressiva sotto i colpi delle armi. Nel video in questione possiamo vedere, come esempio, una palazzina che viene distrutta sempre più sotto il fuoco dell'artiglieria, fino a diventare una sorta di scheletro.

Oltre ad aumentare il realismo nella riproduzione del campo di battaglia bellico, questo potrebbe anche modificare alcuni elementi del gameplay vista la possibilità di abbattere coperture o renderle meno efficaci, una volta distrutte almeno in parte. Si tratta di una delle nuove caratteristiche dell'Essence Engine 5, il nuovo motore su cui è costruito Company of Heroes 3, che promette di tornare alla tradizione degli strategici in tempo real ad ambientazione bellica storica.

Non c'è ancora una data di uscita ma il gioco è previsto per il 2022 su PC, in attesa di ulteriori dettagli. L'ultimo provato che abbiamo pubblicato al riguardo è dell'estate scorsa, ulteriori prove arriveranno in seguito.