Offerte Amazon: JBL BAR 5.1 Surround, sconto su una soundbar Bluetooth con Subwoofer per TV e PC

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una JBL BAR 5.1 Surround, soundbar Bluetooth con Subwoofer Wireless per TV e PC. Lo sconto segnalato è di 285€, ovvero del 44%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questa soundbar è 649€. Il prezzo massimo effettivo, nell'ultimo periodo, era 586€. Lo sconto odierno è il migliore di sempre sulla piattaforma, quindi è un buon momento per acquistare la soundbar, se vi interessa proprio questo modello. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

JBL BAR 5.1 Surround è la soundbar con subwoofer e tecnologia sonora MultiBeam. Il Bluetooth, il WiFi integrato e la compatibilità con Chromecast e Airplay 2 consentono di trasmettere in streaming musica e contenuti online. Il device è dotato di HD 4K Pass-through con Dolby Vision.

L'acquisto include:

JBL BAR 5.1 Surround

Soundbar BT 5.1 canali con Subwoofer Wireless

Telecomando con batterie

Cavi di alimentazione

Cavo HDMI

Kit di staffe per il montaggio a parete

Guida

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

JBL BAR 5.1 Surround

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.