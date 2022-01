Final Fantasy 14 sarà nuovamente disponibile all'acquisto a breve, ecco la data

Final Fantasy 14 ha visto un tale ritorno di fiamma, con l'uscita dell'espansione Endwalker, da aver costretto Square Enix a dilazionare l'acquisto del gioco chiudendo momentaneamente tale possibilità, che verrà però riaperta a breve: dal 25 gennaio 2022 sarà nuovamente possibile acquistare il gioco.

Il grande successo di Final Fantasy 14: Endwalker ha generato un caso davvero strano: vista la quantità di persone che si è riversata in massa sul MMORPG Square Enix, si sono generate alcune difficoltà nella gestione del carico di utenti sui server, che causavano anche lunghe code per l'accesso.

Oltre a potenziare il sistema e organizzare la popolazione online sui diversi server, il publisher ha dovuto addirittura interrompere le vendite per "eccessivo successo" del gioco, cercando in questo modo di dilazionare gli ingressi su una quantità di tempo più ampia. Nei giorni scorsi non era dunque possibile acquistare il MMORPG, ma questo verrà messo nuovamente a disposizione tra poco.

Dal 25 gennaio sarà dunque possibile acquistare il gioco in questione, inoltre Square Enix ha annunciato altre iniziative volte a migliorare le situazione di congestione dei giocatori online: un nuovo data center verrà aperto in zona Oceania proprio in occasione della riapertura delle vendite, consentendo in questo modo ai giocatori australiani di poter accedere a un proprio server specifico senza gravare sugli altri.

Inoltre, dal 26 gennaio sarà possibile nuovamente trasferire i personaggi da un server all'altro, con un sistema centralizzato di "viaggio" che arriverà in una prossima patch. Per capire il perché di tutta questa attrattiva, potete leggere la recensione di Final Fantasy XIV: Endwalker.