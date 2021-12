Final Fantasy 14: Square Enix sospende le vendite, ci sono troppi giocatori

Square Enix ha annunciato di aver sospeso le vendite digitali e le consegne delle copie fisiche acquistate sul suo store di Final Fantasy 14 Standard e Complete Edition. Questa decisione è stata presa per via del sovraffollamento dei server di gioco, che sta causando problemi di log-in a buona parte dei giocatori.

L'MMORPG negli ultimi mesi ha visto una crescita repentina della sua playerbase e in particolare con il lancio dell'attesa espansione Endwalker un gran numero di giocatori sta affollando i server, tanto che di recente il gioco su Steam ha segnato un nuovo record di giocatori attivi contemporaneamente.

La crescita del numero di giocatori di Final Fantasy 14 Online è ovviamente un risultato positivo per Square Enix ma, paradossalmente, anche un'arma a doppio taglio. La compagnia infatti non è riuscita a creare un numero adeguato di mondi per accogliere i nuovi utenti, soprattutto a causa della grave crisi dei semiconduttori (indispensabili per realizzare i server). Di conseguenza ora il numero di giocatori attivi è maggiore della capacità dei server di gioco, con conseguenti code interminabili per effettuare il log-in.

Final Fantasy 14, il Sage è una delle nuove classi introdotte con l'espansione Endwalker

Come anticipato in apertura, per questo motivo Square Enix ha deciso di interrompere momentaneamente la vendita della Starter Edition e la Complete Edition di Final Fantasy 14 Online per limitare l'arrivo di nuovi giocatori. La compagnia inoltre ha deciso che i giocatori con un abbonamento attivo avranno la priorità durante il log-in rispetto ai giocatori della Free Trial, di cui tra l'altro sono state sospese momentaneamente nuove iscrizioni.

Inoltre, Square Enix offrirà a tutti i giocatori abbonati a Final Fantasy 14 Online riceveranno 14 giorni di sottoscrizione gratuita per scusarsi dei disservizi di questi giorni, che si aggiungono ai 7 offerti pochi giorni fa per lo stesso motivo.