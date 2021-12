Final Fantasy 14 Endwalker: 7 giorni gratis per scusarsi delle code d'accesso

Final Fantasy 14 Endwalker sarà presto disponibile e sono molti i giocatori che si sono lanciati all'interno della nuova avventura fantasy di Square Enix. Il problema è proprio questo: i fan sono talmente tanti che non c'è spazio per tutti e le code d'accesso aumentano. Per scusarsi della cosa, il producer e director Yoshida ha affermato che la compagnia giapponese regalerà 7 giorni di gioco gratis.

Precisamente, il messaggio di Yoshida è stato: "Considerando che stiamo chiedendo ai giocatori di aspettare in coda per periodi di tempo estremamente lunghi e che la situazione in corso rende difficile giocare normalmente, abbiamo deciso che durante il rilascio ufficiale di Endwalker il 7 dicembre, concederemo 7 giorni di tempo di gioco gratuito a tutti i giocatori che possiedono la versione completa del gioco e hanno un abbonamento attivo. Questo include anche i giocatori che stanno giocando tramite il periodo di 30 giorni di gioco gratuito incluso nella registrazione della versione completa del gioco e quelli con più account."

Una delle ambientazioni di Final Fantasy 14 Endwalker

Ha continuato affermando: "Inoltre, potremmo concedere ulteriore tempo di gioco gratuito a seconda degli ulteriori sviluppi della situazione della congestione. Le tempistiche in cui il tempo di gioco gratuito sarà fornito, così come eventuali estensioni aggiuntive, saranno annunciati in un secondo momento. Apprezziamo davvero la vostra cooperazione e pazienza per quanto riguarda la situazione attuale."

Diteci, in questi giorni avete avuto problemi con le code d'accesso di Final Fantasy 14 Endwalker? Su Steam c'è anche stato un nuovo record di giocatori contemporanei grazie a Endwalker.