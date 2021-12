Final Fantasy 14: su Steam nuovo record di giocatori contemporanei grazie a Endwalker

Il rinnovato successo di Final Fantasy 14 non accenna a fermarsi e a pochi giorni dal lancio di Endwalker in Early Access il gioco ha raggiunto un nuovo record di giocatori contemporanei su Steam, che tra l'altro è più del doppio del picco raggiunto con il lancio della precedente espansione, Shadowbringers.

Stando ai dati di SteamDB, nelle ultime 24 ore Final Fantasy 14 ha raggiunto quota 87.831 giocatori online contemporaneamente, battendo il precedente record del 18 luglio 2021 di 67.148 utenti. Al lancio di Shadowbringers, la precedente espansione, il picco massimo raggiunto era di "soli" 41mila giocatori, in pratica meno della metà.

Il Warrior of Light in uno scatto tratto uno dei trailer promozionali di Final Fantasy 14: Endwalker

In generale comunque dai grafici di SteamDB è possibile notare che Final Fantasy 14 ha avuto una crescita piuttosto marcata negli ultimi sei mesi. Il che potrebbe essere spiegato da vari fattori, probabilmente un mix dell'ottimo lavoro del team di Naoki Yoshida, il calo di interesse verso World of Warcraft e il passaparola positivo di vari big di Twitch, uno tra tutti Asmongold che proprio durante l'estate ha iniziato a giocare per la prima volta Final Fantasy 14 coinvolgendo anche i suoi 2,4 milioni di follower.

Il numero dei giocatori di Final Fantasy 14 è cresciuto esponenzialmente negli ultimi mesi, ma al tempo stesso questo ha portato qualche lato negativo. Square Enix infatti non è riuscita a creare un numero adeguato di nuovi mondi di gioco per accogliere le nuove leve a causa della grave crisi dei semiconduttori (indispensabili per realizzare nuovi server). Dunque è molto probabile che nelle prime settimane dal lancio di Endwalker sarà difficile loggare o potrebbero esserci code molto più lunghe del solito.