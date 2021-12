Hellblade 2 e Avowed ai Game Awards 2021? Vedremo del gameplay, per un insider

Senua's Saga: Hellblade 2 e Avowed verranno mostrati ai Game Awards 2021? Nel caso davvero dovesse accadere, come si vocifera nelle ultime ore, vedremo del gameplay: è questa l'ipotesi del noto insider Klobrille.

Jeff Grubb sostiene che Hellblade 2 sarà ai Game Awards 2021, ma si tratta di un rumor che continua a spuntare da diverse settimane e lo stesso si può dire di Avowed, che sembra Skyrim ma più colorato, sempre secondo quanto riportato da Klobrille.

Pur invitando gli utenti a non dare nulla per scontato al fine di evitare clamorose delusioni, l'insider ha scritto che, nel caso Hellblade 2 e Avowed vengano effettivamente mostrati ai Game Awards 2021, con ogni probabilità si tratterà di gameplay o sequenze cinematografiche in-game, non di CG.

Situazione differente, invece, per il misterioso Project Cobalt, che pare essere il nuovo RPG di InXile in stile steampunk: in quel caso chiaramente una prima presentazione in CG sarebbe del tutto naturale.

In ultimo, Klobrille si è sentito di aggiungere che sul piano visivo Senua's Saga: Hellblade 2 (qui l'anteprima dell'ambientazione) avrebbe tutte le carte in regola per rubare la scena a qualsiasi altra produzione mostrata ai Game Awards 2021.

Insomma, la curiosità di vedere quali saranno le tanto attese world premiere della nuova edizione dello show organizzato da Geoff Keighley è davvero tanta, nella speranza che alcuni dei rumor di questi ultimi giorni si concretizzino.

L'appuntamento è nella notte fra il 9 e il 10 dicembre, alle 2.00, e ci sarà spazio anche per lo spettacolo: Sting si esibirà in un brano di Arcane e fra i presentatori dell'evento ci saranno anche Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss.