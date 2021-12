Dragon Age Day: al via le celebrazioni della serie con due racconti brevi da Bioware

Oggi, sabato 4 dicembre, si festeggia il quarto Dragon Age Day, l'evento che celebra la serie creato da un gruppo di fan nel 2018. Per l'occasione le creazioni originali della community verranno messe in mostra sui profili social della serie, ci saranno nuovi gadget e molto altro ancora. Inoltre Bioware ha pubblicato due nuovi racconti brevi dal mondo di Dragon Age.

Bioware ed EA si uniranno alle celebrazione dei fan per il Dragon Age Day, con un ricco palinsesto di attività, che trovate sul sito ufficiale del gioco a questo indirizzo. Sui social verranno condivise le creazioni originali della community, nuovo merchandise sarà disponibile su Dark Horse Direct, Gaming Heads e il Bioware Gear Store, e ci saranno anche dei buoni omaggio.

Il team del Dragon Age Day inoltre organizzerà una serie di eventi di beneficenza, una livestream lunga oltre 24 ore su Twitch e molto altro ancora. Trovate l'elenco completo delle iniziative a questo indirizzo.

Bioware per l'occasione ha pubblicato un messaggio rivolto a tutta la community, ringraziandola per il loro supporto, e confermando l'impegno per la realizzazione del nuovo capitolo della serie. Non solo, ha pubblicato anche due nuovi racconti brevi dal mondo di Dragon Age, che potrete leggere a questo indirizzo.

Un artwork ufficiale dell'ultimo capitolo della serie, Dragon Age: Inquisition

"Siamo stupefatti che tutti voi festeggiate il Dragon Age Day ogni anno. Il Dragon Age Day è stato lanciato ufficiosamente dai fan per i fan nell'autunno del 2018 da Teresa "ImaSithDuh"M, con un piccolo gruppo di fondatori che includono Angela Mitchell, Savvy B. e Alistair SM James, oltre agli ex partecipanti Ghil Dirthalen e Andrastini. Apprezziamo molto il team dietro il Dragon Age Day per averci riuniti tutti e supportando l'inclusività e l'accessibilità con un contributo ad Able Gamers Charity.

"Questo giorno appartiene a voi, la nostra fantastica community. Con questo spirito vogliamo festeggiare con voi, mettendo in mostra i vostri contributi unici e fantasiosi. Per tutto il giorno mostreremo le vostre fantastiche creazioni originali sui social, lanceremo nuovo merchandise di Dragon Age su Dark Horse Direct, Gaming Heads e il Bioware Gear Store, oltre a regalare molte carte regalo. Taggate i vostri post su Twitter con #BioWareGiveaway per avere la possibilità di vinvere. Anche Apex Legends ha preso parte al divertimento con un ciondolo per armi Highland Ravager disponibile per i membri di EA Play dal 2 dicembre 2021 al 4 gennaio 2022."

"Inoltre, il team del Dragon Age Day opsiterà eventi con ricompense di beneficenza in vendita dagli artisti/fan di Dragon Age, oltre 24 ore di live streaming su Twitch, sfide di scrittura, arte e meme. Il tema di quest'anno è "Chi è il tuo personaggio/compagno preferito di Dragon Age e perché?""

"Siamo continuamente stupefatti dalla passione della community che si unita a noi nelle terre del Thedas. Non possiamo ringraziarvi abbastanza per il vostro continuo supporto e amore per il franchise. È ciò che ci ispira ogni giorno a continuare a costruire nuovi mondi, personaggi e storie. A tal proposito, vogliamo farvi sapere che stiamo ancora lavorando sodo per costruire la prossima esperienza single player di Dragon Age. Siamo entusiasti per il prossimo anno, quando potremo parlare di più su cosa stiamo lavorando. Fino ad allora, vi lasciamo due storie brevi dal mondo di Dragon Age.", il post di Bioware.