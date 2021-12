Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown: arriva il DLC di Yakuza con le skin di Kiryu e Ichiban

Poche ore fa Sega ha annunciato lo "Yakuza Series Collaboration Pack" di Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown. Il DLC sarà disponibile dall'8 dicembre include centinaia di oggetti per la personalizzazione dei lottatori, inclusi dei costumi di Kazuma Kiryu e Ichiban Kasuga.

Il DLC è stato annunciato con un trailer, che potrete ammirare nel player qui sopra. Lo Yakuza Series Collaboration Pack include la bellezza di 650 oggetti di personalizzazione e costumi unici delle serie Yakuza e Virtua Fighter. Nel filmato possiamo vedere, ad esempio, le skin di Kazuma Kiryu, Ichiban Kasuga e Goro Majima, ovvero i protagonisti della serie Yakuza.

Il DLC include anche una 20 tracce tratte dai vari episodi della serie Yakuza e 20 brani ri-arrangiati provenienti da Virtua Fighter 3, che arricchiscono ulteriore il valore di questo pacchetto davvero corposo.

Come accennato in precedenza, lo "Yakuza Series Collaboration Pack" di Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown sarà disponibile a partire dall'8 dicembre. Al momento Sega non ha annunciato il prezzo del DLC.

Rimanendo in tema di picchiaduro, da pochi giorni è disponibile il DLC di Luke di Street Fighter 5: Champion Edition.