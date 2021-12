Contraband, il team di sviluppo è molto più grande di Just Cause 4?

Contraband, l'esclusiva Xbox attualmente in lavorazione presso Avalanche Studios, a quanto pare vanta un team di sviluppo molto più grande rispetto a quello di Just Cause 4, nello specifico oltre una volta e mezza.

Annunciato con un trailer all'E3 2021 e in arrivo su Xbox Game Pass dal day one, Contraband ci offrirà un'esperienza cooperativa a base open world, ma i dettagli circa il progetto sono ancora per lo più coperti dal mistero.

Scartabellando fra i curriculum di LinkedIn, come al solito, Timur ha scoperto che la squadra che si sta occupando della realizzazione del gioco potrebbe essere composta da oltre centocinquanta persone.

Laddove la notizia venisse confermata ufficialmente (sebbene sia difficile che accada) si tratterebbe di un sostanziale passo in avanti rispetto alle circa cento persone che hanno lavorato a Just Cause 4 (qui la recensione).

Per il momento questo dato rimane insomma classificabile come un semplice rumor, ma l'ipotesi formulata da Timur è stata condivisa anche dal noto insider Klobrille, che come sappiamo possiede diversi agganci all'interno di vari studi.