Resident Evil: ecco il teaser trailer della serie live action di Netflix

Netflix ha pubblicato un teaser trailer della nuova serie live action di Resident Evil, che dovrebbe fare da antipasto a un trailer più corposo che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

La breve clip, che potrete vedere nel tweet qui sotto, mostra un Cerberus, ovvero l'iconico dobermann zombie della serie, mentre si avvicina minacciosamente verso la telecamera e successivamente il logo.

Il trailer inizialmente era stato pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale della serie live action di Resident Evil. In seguito è stato rimosso e al suo posto sono state messe delle immagini, tratte sempre dalla clip qui sopra.

La nuova serie live action di Resident Evil è scritta da Andrew Dabb (Supernatural) e diretta da Bronwen Hughes (The Walking Dead) e dovrebbe arrivare nel corso del 2022.

Stando alla sinossi pubblicata lo scorso anno da Netflix, la storia dovrebbe svolgersi in due linee temporali differenti. La prima racconta dell'arrivo delle sorelle quattordicenni Jade e Billie Wesker a New Raccoon City, dove loro malgrado scopriranno i segreti oscuri celati dalla città e da loro padre Albert Wesker. La seconda invece è ambientata nel futuro, in un mondo post-apocalittico dove la popolazione umana è stata decimata. In questo scenario Jade, ormai trentenne, dovrà cercare di sopravvivere mentre i segreti del suo passato continueranno a tormentarla.