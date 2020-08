Resident Evil, la serie Netflix: nuovi dettagli sulla storia, avrà due timeline

Resident Evil, la nuova serie Netflix basata sul celebre franchise survival horror targato Capcom, ha visto rivelati nuovi dettagli sulla storia tramite un report dell'Hollywood Reporter, secondo cui la narrazione farà uso di due differenti timeline.

Scritto da Andrew Dabb (Supernatural) e diretto da Bronwen Hughes (The Walking Dead), l'episodio pilota della serie di Resident Evil racconta da una parte l'arrivo delle sorelle quattordicenni Jade e Billie Wesker in quel di New Raccoon City, dall'altra uno scenario post-apocalittico ambientato oltre dieci anni dopo.

A quanto pare le due ragazzine scopriranno segreti in grado di porre fine a tutto, e nel futuro una Jade ormai trentenne si ritroverà a ripercorrere quegli eventi, il suo rapporto con la sorella e con suo padre, nonché il loro ruolo in quanto accaduto.

Netflix è stata al centro delle polemiche nelle scorse settimane per aver cancellato diversi show, fra cui Altered Carbon, di cui non vedremo una terza stagione.